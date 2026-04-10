Γιατί «δεν αγόρασε» όλη την πρόταση του Θοδωρή Λιβάνιου ο πρωθυπουργός.

Σε χθεσινό σχόλιό μας (ΕΔΩ) αναρωτηθήκαμε αν ο Θοδωρής Λιβάνιος ήταν ο εισηγητής του ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού, ενώ εκφράσαμε την άποψη πως ο υπουργός Εσωτερικών δεν θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια αποσπασματική πρόταση.

Επιβεβαιωθήκαμε και στα δυο στο ρεπορτάζ που ακολούθησε.

Όντως ο υπουργός Εσωτερικών εισηγήθηκε την πρόταση για ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού και όντως το συγκεκριμένο σημείο υπήρχε μέσα σε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Μέσα στην οποία, όπως πληροφορούμαστε, συμπεριλαμβανόταν και η κατάργηση του σταυρού προτίμησης.

Ο πρωθυπουργός, περιέργως πώς, επέλεξε να κρατήσει μόνο το ασυμβίβαστο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί όλο αυτό το αλαλούμ και να ενισχυθεί η δυσαρέσκεια των βουλευτών έναντι του Μαξίμου.

Είναι δε αλήθεια πως ο Κ. Μητσοτάκης είναι τυχερός που στη θέση του υπουργού Εσωτερικών έχει τον Θοδωρή Λιβάνιο.

Β.Σκ.