Μόνο η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι χαμένη δηλώνει ο εκπρόσωπός του.

Τη λογική της χαμένης ψήφου επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου του.

«Αν ο κόσμος θέλει απλά να διαμαρτυρηθεί στις εκλογές, έχει πάρα πολλές επιλογές. Αν ο κόσμος θέλει πραγματικά κυβερνητική πολιτική αλλαγή, έχει μόνο μία, το ΠΑΣΟΚ. Τα πραγματικά διλήμματα θα είναι αν θα έχουμε κάθαρση, θεσμική αποκατάσταση, κοινωνικό κράτος για να σταματήσουμε να είμαστε ουραγοί στην αγοραστική δύναμη. Αυτά θα αναμετρηθούν και δεν πρέπει να υπάρξει ούτε μια χαμένη ψήφος, γιατί δεν έχει την πολυτέλεια ο ελληνικός λαός για χαμένη ψήφο, που κρατά ζωντανό πολιτικά το σύστημα Μητσοτάκη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι και η πλέον... δημοκρατική αυτή η λογική.

Δηλαδή η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες εκλογές ήταν... αμένη;

Λίγη περισσότερη προσοχή από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν βλάπτει. Ίσως βλάπτει η πρακτική του... μικρομεγαλισμού!

