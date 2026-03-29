Οι υποψήφιοι για την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, ήταν 565. Και ο κάθε σύνεδρος είχε δικαίωμα ακόμα και για 45 σταυρούς!

Όπως καταλαβαίνετε, στα επιτελεία της ηγεσίας και των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, έπρεπε να στήσουν ολόκληρο μαθηματικό αλγόριθμο για να καταφέρουν να «μοιράσουν» σωστά τη σταυροδοσία των δικών τους υποψηφίων για την νέα Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και να τη δώσουν στους συνέδρους της επιρροής τους.

Μάλιστα, την ώρα που είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας, η οποία διεξάγονταν στον χώρο προθέρμανσης στο κλειστό του Τάε Κβο Ντο, στους διαδρόμους επικρατούσε ο κακός χαμός. Και αυτό διότι, οι ισχυροί «παίχτες» είχαν στήσει τα «στρατηγεία» τους σε χώρους μικρούς χώρους του κλειστού και εκεί υποδέχονταν τους συνέδρους, με σκοπό να τους δώσουν τη σταυροδοσία.

Όπως βλέπετε, οι μηχανισμοί ζουν και βασιλεύουν! Εμείς, πάντως, επιμένουμε ότι αυτό δεν απαραιτήτως αρνητικό…

Α.Γ.