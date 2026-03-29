«Όποτε και αν γίνουν εκλογές ο Μητσοτάκης θα έχει αντίπαλο μια ισχυρή Αριστερά», διεμήνυσε από τη Λαμία.

Ακόμα και αν ο Μητσοτάκης κάνει εκλογές τον Μάιο ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι παρών με το νέο του κόμμα.

Το μήνυμα αυτό έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός με μια ομιλία ιδιαίτερα υψηλών τόνων κατά της κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ των «Παιχνιδιών Εξουσίας» και κάνοντας λόγο για «μια μεγάλη ανασύνθεση και ανατροπή στην προοδευτική παράταξη».

«Στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η ΝΔ και ο κος Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο. Και ας είναι όλοι βέβαιοι ότι θα έχουν αντίπαλο. Μια ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη. Μια ισχυρή Αριστερά. Ικανή να εμπνεύσει, να ενώσει, να καταθέσει εντιμότητα, αγωνιστικότητα, νέα πρόσωπα και ιδέες. Αλλά και εμπειρία διακυβέρνησης. Ικανή με δυο λόγια και να νικήσει και να κάνει πράξη τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος μας», είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

«Λεπτομέρειες» προφανώς από τον πρώην πρωθυπουργό το βράδυ της Πέμπτης στην -πολυαναμενόμενη- συνέντευξή του στην τηλεόραση του «Αντένα», στο «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου.

