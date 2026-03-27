Ο Ολυμπιακός το ζητάει από την κυβέρνηση, ο Παναθηναϊκός έχει σύμβαση για αποκλειστική χρήση και αρνείται κατηγορηματικά.

Ο Ολυμπιακός θέλει να ανακατασκευάσει το γήπεδο Καραϊσκάκη ώστε τα επόμενα δυο χρόνια να έχει χωρητικότητα 50.000 θέσεων. Και ζητάει τα επόμενα δυο χρόνια να παίζει στο ΟΑΚΑ, το Ολυμπιακό Στάδιο.

Στο ΟΑΚΑ όμως παίζει ο Παναθηναϊκός του Γιάννη Αλαφούζου έχοντας ήδη σύμβαση για αποκλειστική χρήση του Σταδίου. Και αρνείται κατηγορηματικά τη χρήση του Σταδίου από τον Ολυμπιακό.

Η σύγκρουση των δυο αιωνίων για το θέμα προβλέπεται σφοδρότατη, με την τελική απόφαση να καλείται να λάβει ο πρωθυπουργός.

Νομίζουμε ότι είναι ίσως ο πιο σημαντικός λόγος για να προσφύγει ο Μητσοτάκης σε πρόωρες εκλογές!

Β.Σκ.