Μέχρι πότε; Μέχρι να εξαντληθούν τα 800 εκ. «μαξιλαράκι» που έχει η κυβέρνηση για το πακέτο παροχών της ΔΕΘ.

Σε λούπα τα ίδια έκτακτα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες θα ξαναδούμε αν ο πόλεμος συνεχιστεί και η ενεργειακή ακρίβεια επιμείνει... Τα πρώτα κυβερνητικά μέτρα για επιδότηση στο Diesel και το fuel pass θα ισχύσουν τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Αν η κρίση παρατείνεται θα επαναληφθούν ξανά και ξανά.

Επί του παρόντος, πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews το μαξιλαράκι παραμένει άθικτο.

Τα μέτρα ύψους 300 εκ. ευρώ που ανακοινώθηκαν χθες προέρχονται τα 200 εκ. από περισσευούμενα λεφτά του 2025 και τα 100 εκ. από την φορολόγηση των τυχερών διαδικτυακών παιχνιδιών.

Τα οποία σημειωτέων θα μπαίνουν ετησίως στα κρατικά ταμεία.

Οπότε για φέτος δεν αναμένονται άλλα έσοδα από την μεγαλύτερη φορολόγηση τους.

Λ.Ι.