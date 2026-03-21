Στην αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών (Γενναδίου 8 και Ακαδημίας, 7ος όροφος) σήμερα Σάββατο, στις 6 το απόγευμα-Χορηγός επικοινωνίας το Dnews.

Στην αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών (Γενναδίου 8 και Ακαδημίας, 7ος όροφος) σήμερα Σάββατο, στις 6 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΤΟΠΟΣ παρουσιάζουν το βιβλίο του Σπύρου Αλεξίου «Προδομένο Μεσολόγγι».

Η Αιμιλία Καραλή, δρ Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ - συγγραφέας, ο Γιώργος Λιερός, συγγραφέας και η Μαριάννα Τζιαντζή, συγγραφέας και δημοσιογράφος θα ανοίξουν με τις παρεμβάσεις τους τη συζήτηση.

Το 2026 συμπληρώνονται 200 χρόνια από την κορυφαία στιγμή της Ελληνικής Επανάστασης: Στις 10 Απρίλη του 1826 οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του Μεσολογγίου θα προχωρήσουν στην Έξοδο και θα συγκλονίσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη. Οδηγήθηκαν σε αυτήν την επιλογή από την πείνα, τον εχθρό που κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να νικήσει.

Στο βιβλίο του Σπύρου Αλεξίου παρουσιάζονται τα δραματικά γεγονότα και αναδεικνύονται τα μεγάλα ερωτήματα που αποφεύγει το «εθνικό αφήγημα»: Γιατί «τα μάτια η πείνα εμαύρισεν», όπως γράφει ο Δ. Σολωμός; Γιατί δεν δόθηκε βοήθεια στους πολιορκημένους τη βραδιά της Εξόδου; Πώς εξηγείται η αδιαφορία της Ελληνικής κυβέρνησης;

«Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, βόλι Τουρκιάς, τόπι Άγγλου, πέλαγο μέγα πολεμά βαρεί το καλυβάκι»… Οι υπέροχοι στίχοι του Δ. Σολωμού ας είναι η αφορμή να ξεκινήσει η συζήτηση.

Σας αναμένουμε...

Β.Σκ.