Πρόκειται για δύο στελέχη για τα οποία μόνο καλά λόγια μπορείς να ακούσεις.

Τη Δευτέρα, η στήλη σας αποκάλυψε την παραίτηση του Γρηγόρη Θεοδωράκη από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μοναδική παραίτηση στελέχους πρώτης γραμμής στην Κουμουνδούρου. Από τα καθήκοντα του ως συντονιστής των ΕΚΕΠΕ του κόμματος, ζήτησε να απαλλαγεί ο Στέλιος Αποστόλου, που ήταν επί πάρα πολλά χρόνια στενός συνεργάτης του αείμνηστου Αλέκου Φλαμπουράρη.

Οι παραιτήσεις αυτές προκαλούν αμηχανία στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πρόκειται για δύο στελέχη για τα οποία μόνο καλά λόγια μπορείς να ακούσεις.

