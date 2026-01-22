Το προσυνέδριο της ΝΔ και η παρουσίαση της «Ιθάκης».

Μπορεί να μην έγινε στη Θεσσαλονίκη ένα έμμεσο ντιμπέιτ του Αλέξη Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς η ΝΔ ανέβαλε το προγραμματισμένο πρώτο προσυνέδριό της, διότι φοβήθηκε αντιδράσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Το πρώτο προσυνέδριο της ΝΔ προγραμματίζεται τώρα για τις 29 Ιανουαρίου στα Ιωάννινα.

Στα Ιωάννινα, όμως, θα γίνει και η επόμενη παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα χωρίς ακόμα να έχει καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία.

Λέτε να συμπέσουν οι ημερομηνίες και να έχουμε εκεί το έμμεσο ντιμπέιτ Τσίπρα-Μητσοτάκη;

Β.Σκ.