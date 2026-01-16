Μετέβη στη φρεγάτα «Κίμων» παρά την αρνητική στάση της Κουμουνδούρου.

Η Κουμουνδούρου, ως γνωστόν, εξέδωσε πολύ επιθετική ανακοίνωση για τη φιέστα που στήθηκε από το Μαξίμου για την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων».

Πάνω στη φρεγάτα, ωστόσο, δίπλα στον πρωθυπουργό (υπάρχουν τα σχετικά πλάνα) εθεάθη η βουλευτής του Νίνα Κασιμάτη.

Ρωτήσαμε την Κουμουνδούρου «γιατί η διπλή αυτή γλώσσα» και η απάντηση είναι «καθόλου διπλή γλώσσα». Όπως μας ενημέρωσαν η βουλευτής της Β΄ Πειραιά ζήτησε να παραβρεθεί, της είπαν «όχι», αλλά ...παραβρέθηκε!

Αν είναι αληθές μάλλον σηματοδοτεί κάτι. Πέραν του ότι καταδεικνύει την κατάσταση «κινούμενης άμμου» στην Κουμουνδούρου.

Β.Σκ.