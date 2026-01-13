Δεν χρειάζεται να αλλάξει και πολλά, αφού το τελευταίο διάστημα κερδίζει πάνω από δύο μονάδες.

32,4% λαμβάνει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της Political, κερδίζοντας μάλιστα στην πρόθεση ψήφου 2,6 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Δεκέμβριο.

Απορούμε. Εκεί στο Μαξίμου δεν διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις; Γιατί δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς γιατί εξακολουθούν να θέτουν ως στόχο να πιάσουν αρχικά το 28,31% των ευρωεκλογών και, εν συνεχεία, στις κάλπες, να περάσουν το όριο του 30%!

Για αυτοδυναμία πάνε στις πρώτες εκλογές, δεν θα χρειαστούν καν δεύτερες!

Β.Σκ.