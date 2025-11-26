Η μάρτυρας στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι δεν θυμάται πόσες φορές και τι ποσά έχει κερδίσει σε τυχερά παιχνίδια...

Το να κερδίσει κάποιος το λαχείο ή το Τζόκερ δεν είναι κάτι που ξεχνιέται. Εκτός αν είσαι η Πόπη Σερμετζίδου - γνωστή και ως «κυρία Φεράρι» του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρώην πολιτεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία, παραδέχτηκε κατά την κατάθεσή της στην Εξεταστική ότι στο παρελθόν στάθηκε... τυχερή, αλλά η μνήμη της έχει κάνει delete σε λεπτομέρειες όπως, πότε, πόσα κέρδισε και...πόσες φορές της χαμογέλασε η τύχη.

Οταν ρωτήθηκε σχετικά από τη Μιλένα Αποστολάκη, η κ. Σερμετζίδου απάντησε: «Μπορεί ναι, ναι».

Στην ερώτηση της κ. Αποστολάκη «πότε και πόσες φορές;», η απάντηση ήταν αφοπλιστική: «Α, δεν θυμάμαι. Δεν γνωρίζω».

Στο εύλογο σχόλιο της βουλεύτριας του ΠΑΣΟΚ «κερδίσατε το Τζόκερ και δεν το θυμάστε;», η μάρτυρας συνέχισε στο ίδιο μοτίβο: «Αν ήταν το ποσό καλό, θα το θυμόμουν. Προφανώς είναι πιο μικρά τα ποσά, δεν ξέρω...».

Η κ. Αποστολάκη επέμεινε, λέγοντας ότι ακόμη κι αν ήταν μικρά τα ποσά, αλλά ήταν πολλές οι φορές «πάλι θα το θυμόμουν εγώ».

«Αμα το κέρδιζα εγώ θα σας έλεγα, θα το θυμόμουν...», απάντησε η μάρτυρας.

«Και να το κερδίζει ο σύζυγός σας το ίδιο είναι», σχολίασε η Μ. Αποστολάκη.

«Κοιτάξτε, δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του, δεν δίνω πολλή σημασία στα λεφτά», απάντησε η κ. Σερμετζίδου.

{https://www.youtube.com/shorts/-AR3pEaZ0uY}