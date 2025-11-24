Η Κ. Γκιλφόιλ βρήκε έναν «σπουδαίο φίλο» στο πρόσωπο του τραγουδιστή, κουμπάρου του ομογενούς Έρικ Βασιλάτου που βρίσκεται κοντά της.

Πού αλλού; Σε ψυχαγωγική εκπομπή («Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega) έκανε δηλώσεις η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως ανυπομονεί να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Κωνσταντίνος Αργυρός (βρίσκεται σε καλλιτεχνική περιοδεία στις ΗΠΑ).

«Αγαπώ την Αθήνα, αγαπώ την Ελλάδα και αγαπώ τις ΗΠΑ. Είναι σπουδαίος φίλος μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας από τους καλύτερους φίλους μου. Είναι καταπληκτικός», είπε με ενθουσιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, γίνεται διαγκωνισμός κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών για προσέγγιση του Κωνσταντίνου Αργυρού ή της συζύγου του Αλεξάνδρας Νίκα...

Ε.Σ.