Από τι θα εξαρτηθεί η αξιοποίησή της από την αντιπολίτευση.

Δεν πιστεύει το Μαξίμου, ότι θα βρεθεί κόμμα, που θα αξιοποιήσει κοινοβουλευτικά την δικογραφία που έχει έρθει στη βουλή σε βάρος του Γ. Μυλωνάκη μετά από μήνυση του Κ. Βαξεβάνη σχετικά με το εσωτερικό σημείωμα που έλαβε από τον Γρ. Βάρρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για τις πληροφορίες περί γνώσης του Μαξίμου με βάση τους ισχυρισμούς του Χρ. Μπουκώρου.

Κυρίως επειδή πιστεύουν στην κυβέρνηση ότι δεν θα θελήσει κάποιο κόμμα να βασιστεί στην μήνυση δημοσιογράφου.

Πολλά, ωστόσο, εξαρτώνται και από το τι θα καταθέσει ο ίδιος ο Χρ. Μπουκώρος στην Εξεταστική Επιτροπή. Ίδωμεν.

Λ.Ι.