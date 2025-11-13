Την Κυριακή στο προεδρικό και στο Μαξίμου ο πρόεδρος της Ουκρανίας - κορύφωση της μυστικής διπλωματίας.

Ούτε τα προσχήματα δεν γίνεται προσπάθεια να κρατηθούν. Η εξωτερική πολιτική ασκείται χωρίς στοιχειώδη διαφάνεια και λογοδοσία. Με την κυβέρνηση να μην ενημερώνει τα κόμματα για το περιεχόμενο των ελληνοαμερικανικών ενεργειακών συμφωνιών, παρόλο που διαφημίζονται ως ιστορικής σημασίας, γίνεται γνωστή η επίσκεψη του Β. Ζελένσκι στην Αθήνα χωρίς να διευκρινίζεται η σκοπιμότητα και το περιεχόμενο των συζητήσεων που θα έχει με τον πρωθυπουργό.

Το προφανές είναι ότι τα ενεργειακά θα βρεθούν στην ατζέντα, δεδομένου ότι η Ουκρανία διψάει για LNG. Όμως, επειδή ο πόλεμος συνεχίζεται, δεν αποκλείεται να τεθούν και θέματα στρατιωτικής συνεργασίας.

Προκαλεί, πάντως, εντύπωση και η απάθεια της αντιπολίτευσης που, με εξαίρεση το ΚΚΕ, δεν έχει ακόμη απαιτήσει ενημέρωση.

Ε.Σ.