Και πώς να τον απομακρύνουν αφού υιοθετούν όλο το σχέδιό του; -Γιατί επιδιώκουν παραίτηση!

Το αλαλούμ στην κυβέρνηση με το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ συνεχίζεται.

Μέχρι τώρα οι διαρροές ήταν πως η κυβέρνηση θέλει να απομακρύνει τον Γρηγόρη Σκλήκα, διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ.

Πώς όμως να τον απομακρύνει όταν υιοθετεί απολύτως την πολιτική του; Όλα του τα μέτρα; Που, μεταξύ μας, δεν ήταν δικά του μόνο, αλλά πρωτίστως της κυβέρνησης; Που έχει στείλει γι΄ αυτά επιστολές στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής;

Και πώς να τον κρατήσει, αφού τότε δεν θα υπάρχει «θύμα», έστω και εξιλαστήριο και όλη η ευθύνη θα μεταφερθεί ψηλά στο Μαξίμου;

Εκείνο που μαθαίνουμε πως συζητούν είναι παραίτηση, αφού ο Σκλήκας γνωρίζει «μυστικά και ντοκουμέντα». Και δεν είναι να τα βάζουν μαζί του.