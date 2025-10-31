Γιατί ο Μητσοτάκης θεωρεί ότι δικαιώθηκε.

Εδώ και ενάμιση μήνα σκεφτόταν ο πρωθυπουργός αν θα παραστεί ή όχι στην εκδήλωση του Ν. Δένδια για τη νέα πρόσοψη του Πενταγώνου.

Μετά την μετωπική σύγκρουση για την τροπολογία του μνημείου στον Άγνωστο Στρατιώτη επικράτησε η άποψη ότι δεν έπρεπε να «χαρίσει» την φιέστα στην εσωκομματική αντιπολίτευση αναγορεύοντας τον υπουργό Άμυνας σε ισχυρό πόλο εντός της Ν.Δ. Εκ των υστέρων στο Μαξίμου βεβαιώθηκαν ότι η απόφαση ήταν σωστή...

Όταν είδαν πάνω από 110 βουλευτές και 12 υπουργούς σχεδόν όλη την Ν.Δ. αλλά και πρόσωπα της κενροαριστεράς να δίνουν το παρών.

Λ.Ι.