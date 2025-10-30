Δύο παλιές καραβάνες της ΝΔ είχαν, το βράδυ της Πέμπτης, μια τυχαία συνάντηση στο Κολωνάκι και συγκεκριμένα στη Μηλιώνη.
Ο σύντομος διάλογος είναι ο ακόλουθος και τα συμπεράσματα δικά σας.
-«Είδες τι έγινε με την Σακελλαροπούλου;» είπε η παλιά καραβάνα…
-«Ναι, για το Φεστιβάλ λες» απάντησε η άλλη παλιά καραβάνα της ΝΔ.
-«Και να σου πω…» συνέχισε η πρώτη καραβάνα της ιστορίας μας.
-«Δεν την έβαζαν καλύτερα στην ΕΥΔΑΠ, να γέμιζαν οι ταμιευτήρες με τα γέλια και τα κλάματα»;
Η ουσία είναι ότι ήδη στο Κολωνάκι γίνεται μεγάλη συζήτηση με την νέα θέση της προέδρου, σε προεδρικό αξίωμα...
Ρ.Σ.