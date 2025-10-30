Το βράδυ της Πέμπτης.

Δύο παλιές καραβάνες της ΝΔ είχαν, το βράδυ της Πέμπτης, μια τυχαία συνάντηση στο Κολωνάκι και συγκεκριμένα στη Μηλιώνη.

Ο σύντομος διάλογος είναι ο ακόλουθος και τα συμπεράσματα δικά σας.

-«Είδες τι έγινε με την Σακελλαροπούλου;» είπε η παλιά καραβάνα…

-«Ναι, για το Φεστιβάλ λες» απάντησε η άλλη παλιά καραβάνα της ΝΔ.

-«Και να σου πω…» συνέχισε η πρώτη καραβάνα της ιστορίας μας.

-«Δεν την έβαζαν καλύτερα στην ΕΥΔΑΠ, να γέμιζαν οι ταμιευτήρες με τα γέλια και τα κλάματα»;

Η ουσία είναι ότι ήδη στο Κολωνάκι γίνεται μεγάλη συζήτηση με την νέα θέση της προέδρου, σε προεδρικό αξίωμα...

Ρ.Σ.