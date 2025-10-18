Ο γιος περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα έζησε εκείνη τη μέρα. «Ευτυχώς δεν μπήκα ολόκληρος, αλλιώς θα είχα καεί κι εγώ»

Στην προσπάθειά του το «Τούνελ» να φωτίσει τη σκοτεινή ιστορία της «αρχόντισσας του Κολωνακίου»- όπως τη γνώριζαν οι γείτονες- Ελένης Παπαδοπούλου, εντόπισε τον γιο της, ο οποίος μίλησε στην Αγγελική Νικολούλη για τα όσα τραγικά έζησε εκείνη τη μοιραία ημέρα, αλλά και για τις έρευνες που ξεκίνησαν εκ νέου.

Η ίδια τον ενημέρωσε για την εισαγγελική παρέμβαση που ζητά περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, ακόμα και για ενδεχόμενη εγκληματική ενέργεια.

Ο ίδιος, αν και δεν έκρυψε την απορία του, συμφώνησε ότι «καλό είναι να γίνει όποια έρευνα χρειάζεται». «Δεν μπορώ να καταλάβω όμως από πού κι ως πού… Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί το σπίτι ήταν κλειστό», πρόσθεσε.

«Όταν έφτασα, δεν φαινόταν τίποτα. Μόνο λίγος καπνός που έβγαινε από το κτίριο. Ένας αστυνομικός κοιτούσε απέξω και ήταν εκείνος που είχε ειδοποιήσει την Πυροσβεστική. Τον ρώτησα τι γίνεται και έτρεξα να μπω μέσα. Μόλις άνοιξα την εξώπορτα, η φωτιά φούντωσε. Ήταν όλα τα παράθυρα ολόκλειστα. Σκέφτηκα πως εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε να ανάβει η φωτιά. Πήγα να μπω και κάηκα στο χέρι… Ευτυχώς δεν μπήκα ολόκληρος, αλλιώς θα είχα καεί κι εγώ».

Όπως ανέφερε, οι πυροσβέστες του είπαν πως η φωτιά είχε ξεκινήσει ώρες πριν. «Σιγόκαιγε μέσα. Οι τοίχοι είχαν μαυρίσει όλοι. Ήταν μια τραγική εικόνα. Το έχω αφήσει όπως ήταν τότε».

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου για το πού ακριβώς βρισκόταν η μητέρα του όταν κάηκε, απάντησε: «Ήταν καθισμένη στον αγαπημένο της καναπέ, στο σαλονάκι. Εκεί όπου καθόταν πάντα. Πριν ανοίξω την πόρτα, δεν φαινόταν τίποτα ούτε καπνός, ούτε μυρωδιά. Το μόνο περίεργο ήταν ότι η κλειδαριά ήταν ζεστή. Μόλις άνοιξα, έκανε ένα ‘πουφ’ και η φλόγα ήρθε προς τα πάνω μου, έφτασε μέχρι τη σκάλα. Έπεσα στα τέσσερα και προσπάθησα να μπω μπουσουλώντας, αλλά δεν κατάφερα να φτάσω ούτε μισό μέτρο μέσα στο χολ. Όλο το σπίτι καιγόταν. Οι πυροσβέστες μου είπαν αργότερα πως η μητέρα μου ήταν ήδη αποτεφρωμένη όταν μπήκαν μέσα. Εύχομαι κανείς να μη δει ποτέ δικό του άνθρωπο έτσι, όπως είδα την μανούλα μου εγώ…».

Η Αγγελική Νικολούλη τον ρώτησε αν η μητέρα του είχε τη δυνατότητα να κινηθεί για να σωθεί. Εκείνος απάντησε πως, αν και είχε δυσκολίες, μπορούσε να περπατήσει με το πι της. «Ίσως αποκοιμήθηκε από τον καπνό ή ξεψύχησε με το τσιγάρο στο χέρι. Οι πυροσβέστες μου είπαν πως μάλλον κάτι τέτοιο συνέβη. Ήταν φανατική καπνίστρια… Είχαμε μόνιμο πόλεμο γι’ αυτό», είπε εκείνος.

Στην ερώτηση αν μύρισε κάτι περίεργο, κάποια ουσία ή εύφλεκτο υλικό, ήταν κατηγορηματικός. «Όχι, τίποτα. Ξέρω από αυτά, είμαι βιολόγος. Αν είχε πέσει κάτι, θα το καταλάβαινα αμέσως. Είμαι και φαν της εκπομπής σας, οπότε… έχω το νου μου! Αλλά και να μου ξέφευγε κάτι, οι ειδικοί της Πυροσβεστικής θα το είχαν εντοπίσει».

Αναφερόμενος στη φροντίδα της μητέρας του, αποκάλυψε πως εκείνη την ημέρα θα της πήγαινε μια καινούρια οικιακή βοηθό, γεωργιανής καταγωγής. «Είχε φύγει η προηγούμενη και είχα βρει μια καινούργια. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της. Την πήγαινα στο σπίτι εγώ όταν συνέβη αυτό, ήμασταν μαζί. Μόλις όμως άνοιξα την πόρτα και ξέσπασε η φωτιά, πρέπει να εξαφανίστηκε. Μάλλον τρόμαξε. Από τότε δεν την έχω ξαναδεί».

Όπως είπε, επισκεπτόταν τη μητέρα του μέρα παρά μέρα και δεν είχε δει ποτέ κάτι περίεργο. «Ίσα-ίσα, ήμασταν χαρούμενοι. Ετοίμαζα καινούργια σχέδια. Σκεφτόμουν να την πάρω μαζί μου στη Σαμοθράκη για έναν χρόνο. Κάτι φτιάχναμε εκεί. Εκείνη φανταστείτε ήθελε να πουλήσουμε το σπίτι…».

