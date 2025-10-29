Την Πέμπτη θα δώσει τηλεοπτική συνέντευξη ο Γερουλάνος.

Με το ΠΑΣΟΚ στη δίνη της εσωστρέφειας και της αρνητικής δημοσιότητας, βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ περιμένουν την παρέμβαση του βουλευτή Α Αθήνας και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Παύλου Γερουλάνου, που έγκαιρα χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου για την κολλημένη βελόνα των δημοσκοπήσεων.

Ο πρώην υπουργός και διεκδικητής της ηγεσίας έχει προγραμματίσει να δώσει συνέντευξη την Πέμπτη, στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Τώρα που το ξέρουν, πολλοί εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη θα βάλουν ξυπνητήρι.

Α.Σ.