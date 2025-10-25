Ανάρπαστες οι προσκλήσεις για την τελετή υποδοχής της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου.

Μάχη δίνεται στο παρασκήνιο από διάφορους παραγοντίζοντες για μια πρόσκληση στην εκδήλωση που θα γίνει στο Πάρκο Ελευθερίας, την 1η Νοεμβρίου, προς τιμήν της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που θα είναι επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα και που, λόγω της προσωπικής σχέσης της με τον Ντ. Τραμπ, θεωρείται ότι θα είναι πολύ παρεμβατική και επιδραστική.

Στη στήλη έφτασαν πληροφορίες για επιχειρηματίες και πρώην υπουργούς που ψάχνουν για «κονέ» προκειμένου να εξασφαλίσουν πρόσκληση. Τις περισσότερες πιέσεις δέχεται ο ΥΦΥΠΕΞ Τάσος Χατζηβασιλείου.

Α.Σ.