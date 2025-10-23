Δυναμική παρέμβαση στην πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας μετά την παραίτηση του Αλ. Τσίπρα.

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει αισθητή την παρουσία του στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Συνομιλητές του μεταφέρουν στη στήλη ότι ο Παύλος Πολάκης θα ζητήσει ξεκαθάρισμα για τη στάση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε ενδεχόμενη πολιτική πρωτοβουλία του Αλ. Τσίπρα, ενώ θα θέσει και ζητήματα για τη συνολική στρατηγική του κόμματος.

Γιατί μπορεί ο πρώην αν. υπουργός Υγείας να είναι σχετικά ήσυχος στα social media, όμως είναι ενεργός στις διεργασίες που γίνονται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, με την έννοια ότι παρακολουθεί προσεκτικά όσα συμβαίνουν και οργανώνεται.

Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν τον θέλει μαζί του, του αφήνει περιθώρια πρωταγωνιστικής παρουσίας στον ΣΥΡΙΖΑ ή σε ό,τι τέλος πάντων απομείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Α.Σ.