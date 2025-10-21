Οξύτατη επίθεση του επικεφαλής του «Πράττω».

Η κυβέρνηση προκειμένου να αποπροσανατολίσει από τα καυτά προβλήματα, να κάνει επικοινωνιακά και εσωκομματικά παιχνίδια, κατασκευάζει στο Σύνταγμα «σύνορα» στη δημοκρατία και νέο πεδίο δράσης για «μπαχαλάκηδες».

Η παραπάνω εκτίμηση είναι του Νίκου Κοτζιά, ο οποίος με ανάρτησή του εξαπολύει οξύτατη επίθεση στο Μαξίμου για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η ανάρτηση του επικεφαλής του «Πράττω» και πρώην υπουργού Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Η κυβέρνηση που δεν υπερασπίστηκε κυριαρχία σε Κάσο, Ζουράφα, αμμονησίδα Έβρου κ.ά. Προκειμένου να αποπροσανατολίσει από τα καυτά προβλήματα, να κάνει επικοινωνιακά και εσωκομματικά παιχνίδια, κατασκευάζει στο Σύνταγμα "σύνορα" στη δημοκρατία και νέο πεδίο δράσης για μπαχαλάκηδες».

Άδικο έχει;

Τ.Τε.