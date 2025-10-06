«Μήπως να διευκρινίσουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει ευθύνη;».

Τελικά Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας δεν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία μετά την τοποθέτηση του υπουργού Άμυνας υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι, αλλά μίλησαν μέσω μηνυμάτων.

«Μήπως να διευκρινίσεις ότι η κυβέρνηση δεν έχει ευθύνη;» φέρεται να έγραψε ο πρωθυπουργός.

Η παρέμβαση Φάμελλου επέτρεψε στον υπουργό Άμυνας να πει ότι δεν φταίει η κυβέρνηση αλλά είναι θέμα της δικαιοσύνης, ωστόσο λίγο αργότερα επανήλθε λέγοντας πως εμμένει στην αρχική του τοποθέτηση.

Παρά τους χαμηλούς τόνους, στο Μαξίμου καταλαβαίνουν πως η μάχη της διαδοχής ξεκίνησε. Πλην όμως αντιδρούν σπασμωδικά, προσθέτοντας κάθε μέρα πόντους στην δημοτικότητα του Νίκου Δένδια.

Β.Σκ.