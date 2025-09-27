Να συγκληθούν τα όργανα του ΠΑΣΟΚ ζητά ο πρώην υπουργός.

Είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε κρίση εσωστρέφειας και ένα από τα βασικά προβλήματα, όπως έχει αναδείξει η στήλη κατ επανάληψη, είναι η αδρανοποίηση των κομματικών οργάνων.

Ο Χάρης Καστανίδης, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά (Στ. Γκαντώνα, Θ. Φουσκίδης), εξήγησε ότι δεν έχει άλλο τρόπο να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ:

«Αυτή την ώρα κάνω αναγκαστικά ένα διάλογο με τον κ. Ανδρουλάκη δημόσια μέσω του ραδιοφώνου γιατί δεν μπορώ να τον κάνω πουθενά αλλού. Υπάρχει Πολιτικό Συμβούλιο του οποίου είμαι μέλος για να συζητήσω; Υπάρχει Κεντρική Επιτροπή για να απαντήσω; Από ποιον επικυρώθηκε το πρόγραμμα; Δεν υπάρχουν δημοκρατικά κόμματα χωρίς τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων».

Την άποψη του Χ. Καστανίδη συμμερίζονται πολλοί στο ΠΑΣΟΚ, ακόμη και στελέχη που δεν έχουν καλή σχέση μαζί του. Για την ακρίβεια, δεν μπορεί εύκολα να βρεθεί κάποιος στην αξιωματική αντιπολίτευση που να υποστηρίξει το αντίθετο.

Α.Σ.