Τι είπε στην ερώτηση του Dnews για το κυβερνητικό σχήμα που ετοιμάζει αν έρθει πρώτος στις εκλογές.

Ο πολιτικός συντάκτης του Dnews Γιώργος Μπαϊράμογλου. στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, του ζήτησε να εξηγήσει πώς σκέφτεται ένα κυβερνητικό σχήμα μετά από μια εκλογική νίκη ΠΑΣΟΚ την οποία θέτει ως στόχο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε μόνο ότι θα πρόκειται για ένα μικρότερο κυβερνητικό σχήμα αλλά δεν περιέγραψε ούτε με γενικό τρόπο το προφίλ των υπουργών που έχει στο μυαλό του: Εξωκοινοβουλευτικοί, υπερκομματικοί, τεχνοκράτες, προοδευτικοί - δεν έδωσε παραδείγματα αλλά και κανέναν προσδιορισμό.

Για να διεκδικήσει ένας πολιτικός αρχηγός με αξιώσεις την εκλογική νίκη, οι πολίτες θα πρέπει να ξέρουν ποιοι θα εφαρμόσουν το κυβερνητικό πρόγραμμα που προτείνει. Όχι τα πρόσωπα αλλά τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Αν, για παράδειγμα, έλεγε ότι σίγουρα δεν θα επέλεγε με γνώμονα εσωκομματικές ισορροπίες, γεωγραφικά κριτήρια, ψηφοθηρικές σκοπιμότητες, επικοινωνιακά κέρδη ή και κομματική καταγωγή θα είχε κάνει εντύπωση μάλλον θετική.

Α.Σ.

Γ. ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ («Dnews»): Καλησπέρα κ. Πρόεδρε. Δεδομένου ότι για το ΠΑΣΟΚ έχετε θέσει ως εκλογικό στόχο τη νίκη έστω και με μία ψήφο, αναμενόμενο είναι και επόμενο να έχετε σκεφτεί και ένα κυβερνητικό σχήμα. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να πείτε πόσο μεγάλο θα ήταν αυτό το σχήμα. Νομίζω κάνατε και χθες μια σχετική μικρή αναφορά. Αν θα περιλαμβάνει εξωκοινοβουλευτικούς Υπουργούς και ποια απλώς πρόσωπα θα βλέπατε στα βασικά υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών και Άμυνας. Ευχαριστώ πολύ.

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Σήμερα μπορούμε να παρουσιάσουμε το σχέδιο, τις δεσμεύσεις και μία από αυτές είναι ότι επιτέλους να κάνουμε πράξη τουλάχιστον είμαστε στους δείκτες του ΟΟΣΑ σε σχέση με το μέγεθος των κυβερνητικών σχημάτων. Αυτές είναι οι σημερινές δεσμεύσεις.

Το ποιοι θα αναλάβουν αυτά τα υπουργεία είναι σημαντικό, αλλά σημαντικότερο απ' όλα είναι να ξέρει ο ελληνικός λαός τι θα κάνουν. Και εμείς χθες περιγράψαμε τι θα κάνουμε ακριβώς σε όλα τα θέματα κοινωνικού και οικονομικού και εθνικού ενδιαφέροντος. Και να μείνουμε σε αυτές τις δεσμεύσεις. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι αυτές οι δεσμεύσεις θα γίνουν πράξη με την επόμενη κυβέρνηση της δημοκρατικής παράταξης.