17.000 βαρυποινίτες ζηλεύουν τον Μιχαλολιάκο

... Ούτε παραγγελία να είχε κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός τέτοιο timing.

Ήταν που ήταν επιεικώς άστοχη - για να το θέσει κανείς κομψά - η επιλογή του Μεγάρου Μαξίμου να πει πως «στους μόνους που λείπει η διακυβέρνηση Τσίπρα είναι σε 17.000 βαρυποινίτες, βιαστές και εμπρηστές», ήρθε λίγες μέρες μετά και η αποφυλάκιση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής να καταστήσει το κυβερνητικό αφήγημα ακόμη πιο φαιδρό.

Για την ιστορία, να επισημάνουμε πως ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που κρίθηκε υπεύθυνη για δολοφονίες μεταξύ των οποίων και του Παύλου Φύσσα, και ο οποίος εξέτιε ποινή 13 ετών στις φυλακές Δομοκού, κρίθηκε πως πρέπει να αποφυλακιστεί για λόγους υγείας. Οπως άλλωστε έχει γίνει και με ουκ ολίγους ποινικούς του «λευκού κολάρου». Αλλά εντάξει, δεν πέταξαν και «τρικακια»…

