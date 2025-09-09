Games
Τον Οκτώβριο ο «κόφτης» στη Βουλή

Τον Οκτώβριο ο «κόφτης» στη Βουλή
Η καμπάνα χτυπά, πρωτίστως, για την Ζωή Κωνσταντοπούλου που αποκλείεται να μην αντιδράσει.

Το λογισμικό έχει εγκατασταθεί στα μικρόφωνα και οι τεχνικές δοκιμές ξεκίνησαν. Ο ΠτΒ Νικήτας Κακλαμάνης προχωρά ακάθεκτος στη λειτουργία του «κόφτη» που έχει προαναγγείλει για να περιορίσει όσους, πολιτικούς αρχηγούς και βουλευτές, υπερβαίνουν στις παρεμβάσεις τους τον χρόνο που δικαιούνται.

Συνεργάτες του Προέδρου της Βουλής εξηγούν ότι απλώς θα κλείνει το μικρόφωνο αυτόματα όταν παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος και, επομένως, και να φωνάζει ο θιγόμενος δεν θα ακούγεται.

Α.Σ.

Τέμπη: Συμπληρωματική δικογραφία για το «μπάζωμα» στη Βουλή

Τέμπη: Συμπληρωματική δικογραφία για το «μπάζωμα» στη Βουλή

Πολιτική
«Ναι» από το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για τα μέτρα

«Ναι» από το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για τα μέτρα

Ο Πληροφοριοδότης
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ανασχηματισμός και τα διλήμματα

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ανασχηματισμός και τα διλήμματα

Παιχνίδια Εξουσίας
Βουλή: Ενημέρωση κομμάτων από Δήμαρχο Βηθλεέμ και Παλαιστίνιο πρέσβη για την κρίση στη Γάζα (9/9)

Βουλή: Ενημέρωση κομμάτων από Δήμαρχο Βηθλεέμ και Παλαιστίνιο πρέσβη για την κρίση στη Γάζα (9/9)

Πολιτική

Novartis: Εξαγοράζει την Tourmaline Bio έναντι 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Novartis: Εξαγοράζει την Tourmaline Bio έναντι 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων

healthstat.gr
Η υπερθέρμανση του πλανήτη «πυροδοτεί» την κατανάλωση ζάχαρης – Τι έδειξε έρευνα στις ΗΠΑ

Η υπερθέρμανση του πλανήτη «πυροδοτεί» την κατανάλωση ζάχαρης – Τι έδειξε έρευνα στις ΗΠΑ

healthstat.gr
ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ienergeia.gr
Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

ienergeia.gr
Πώς μπορώ να καταγγείλω έναν γιατρό που μου ζήτησε φακελάκι – Τι δήλωσε ο Άδ. Γεωργιάδης

Πώς μπορώ να καταγγείλω έναν γιατρό που μου ζήτησε φακελάκι – Τι δήλωσε ο Άδ. Γεωργιάδης

healthstat.gr
Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

ienergeia.gr
Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

healthstat.gr
3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

ienergeia.gr