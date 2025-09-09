Τον Οκτώβριο ο «κόφτης» στη Βουλή

Η καμπάνα χτυπά, πρωτίστως, για την Ζωή Κωνσταντοπούλου που αποκλείεται να μην αντιδράσει.

Το λογισμικό έχει εγκατασταθεί στα μικρόφωνα και οι τεχνικές δοκιμές ξεκίνησαν. Ο ΠτΒ Νικήτας Κακλαμάνης προχωρά ακάθεκτος στη λειτουργία του «κόφτη» που έχει προαναγγείλει για να περιορίσει όσους, πολιτικούς αρχηγούς και βουλευτές, υπερβαίνουν στις παρεμβάσεις τους τον χρόνο που δικαιούνται.

Συνεργάτες του Προέδρου της Βουλής εξηγούν ότι απλώς θα κλείνει το μικρόφωνο αυτόματα όταν παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος και, επομένως, και να φωνάζει ο θιγόμενος δεν θα ακούγεται.

Α.Σ.