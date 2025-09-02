Η Ντόρα «απαντά» στον Μητσοτάκη για την «διπλωματική ακινησία»

Την είδηση την αλιεύσαμε από τη στήλη του powergame και η σχετική διασταύρωση που κάναμε την επιβεβαιώνει πλήρως, παρά το γεγονός ότι θα περίμενε κανείς η οφειλόμενη απάντηση από την πρώην Υπουργό Εξωτερικών και αδερφή του Πρωθυπουργού να έρθει μετά την αφυπηρέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Αντί αυτού, προκύπτει πως η Ντόρα Μπακογιάννη θα απαντήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο ο ίδιος είναι εν ενεργεία Πρωθυπουργός, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται πολιτικά για την κατάσταση στο εσωτερικό, όχι μόνο της κυβερνώσας παράταξης αλλά της κυβερνώσας οικογένειας.
Ν.Α.