Τα κόκκαλα του Π. Κουναλάκη

... και ο φανατισμός του Γρ. Ψαριανού.

Αν σε κάτι συμφωνούσαν ακόμη και οι πολιτικοί του αντίπαλοι, αυτό ήταν ότι ο Πέτρος Κουναλάκης εκπροσωπούσε στη δημόσια σφαίρα μια σχολή σκέψης και συμπεριφοράς με κύριο χαρακτηριστικό την ανεκτικότητα, τη μετριοπάθεια, τη διαλλακτικότητα, τον ευρωπαϊσμό, την ευγένεια, το σεβασμό στην άλλη άποψη.

Αν κάτι ξέρουν καλά όσοι βρέθηκαν κοντά του σε προσωπικό επίπεδο, αυτό είναι η υπέροχη σχέση με την κόρη του, δημοσιογράφο και συγγραφέα Ξένια Κουναλάκη, για την οποία ήταν πάντα περήφανος και με την οποία μοιράζονταν την ίδια ευαισθησία απέναντι στην αδικία.

Η επιλογή του Γρηγόρη Ψαριανού, πρώην βουλευτή (ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ, Ποτάμι), υποψήφιου με τη ΝΔ (2019) και συνεργάτη του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Π. Πικραμένου, να χλευάσει «το κουνελάκι» για τη συνέντευξη που έκανε με τον Γιαΐρ Γκολάν, επικεφαλής του αριστερού συνασπισμού της ισραηλινής αντιπολίτευσης (Καθημερινή), επικαλούμενος τον «μπαμπά», επιβεβαιώνει ότι ο φανατισμός, όταν συνδυάζεται με κακία, μπορεί να γίνει αποκρουστικός σε ανυπόφορο βαθμό.

Να τον χαίρονται οι φίλοι και οι συναγωνιστές του.

Ο Κουναλάκης αποτεφρώθηκε, οπότε δεν υπάρχουν κόκκαλα για να τρίξουν.

Α.Σ.