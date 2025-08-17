Games
Ο Πληροφοριοδότης

Τα κόκκαλα του Π. Κουναλάκη

Τα κόκκαλα του Π. Κουναλάκη
... και ο φανατισμός του Γρ. Ψαριανού.

Αν σε κάτι συμφωνούσαν ακόμη και οι πολιτικοί του αντίπαλοι, αυτό ήταν ότι ο Πέτρος Κουναλάκης εκπροσωπούσε στη δημόσια σφαίρα μια σχολή σκέψης και συμπεριφοράς με κύριο χαρακτηριστικό την ανεκτικότητα, τη μετριοπάθεια, τη διαλλακτικότητα, τον ευρωπαϊσμό, την ευγένεια, το σεβασμό στην άλλη άποψη.

Αν κάτι ξέρουν καλά όσοι βρέθηκαν κοντά του σε προσωπικό επίπεδο, αυτό είναι η υπέροχη σχέση με την κόρη του, δημοσιογράφο και συγγραφέα Ξένια Κουναλάκη, για την οποία ήταν πάντα περήφανος και με την οποία μοιράζονταν την ίδια ευαισθησία απέναντι στην αδικία.

Η επιλογή του Γρηγόρη Ψαριανού, πρώην βουλευτή (ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ, Ποτάμι), υποψήφιου με τη ΝΔ (2019) και συνεργάτη του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Π. Πικραμένου, να χλευάσει «το κουνελάκι» για τη συνέντευξη που έκανε με τον Γιαΐρ Γκολάν, επικεφαλής του αριστερού συνασπισμού της ισραηλινής αντιπολίτευσης (Καθημερινή), επικαλούμενος τον «μπαμπά», επιβεβαιώνει ότι ο φανατισμός, όταν συνδυάζεται με κακία, μπορεί να γίνει αποκρουστικός σε ανυπόφορο βαθμό.

Να τον χαίρονται οι φίλοι και οι συναγωνιστές του.

Ο Κουναλάκης αποτεφρώθηκε, οπότε δεν υπάρχουν κόκκαλα για να τρίξουν.

psarianos_kounalaki_083c7.jpg

Α.Σ.

Καιρός: Η μέρα που ξεκινάνε βροχές σε όλη τη χώρα

Τουριστική ανάπτυξη στον αυτόματο πιλότο

Έρχεται η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα - Πότε και πού θα γίνει

Τι σημαίνει για την Ουκρανία η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Όλα τα συμπεράσματα

Σχέδιο διεθνούς παρακολούθησης των κρυπτονομισμάτων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Επιτυχές το πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση πολιτών με δυσκολίες στην επικοινωνία

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

