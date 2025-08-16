Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Ανεξήγητη η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Ανεξήγητη η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φωτογραφία: ΑΡ
Αντί να πρωτοστατούν για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, αγωνίζονται να... συνεχιστεί! Η υποκρισία τους με την Κύπρο!

Ο υπογράφων δεν έχει καμία αυταπάτη, ούτε για τον Τραμπ, ούτε για τον Πούτιν.

Όμως δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε και να σημειώσουμε τη στάση των Ευρωπαίων ηγετών και της ηγεσίας της Κομισιόν.

Αντί να πρωτοστατούν για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία κάνουν ότι μπορεί για να συνεχιστεί.

Και μην μιλάνε για διεθνές δίκαιο, την ώρα που μια χώρα-μέλος της ΕΕ, η Κύπρος, βλέπει το ένα τρίτο και πάνω των εδαφών της να είναι κατεχόμενα από ένα κράτος, την Τουρκία, που έχει προνομιακή προτίμηση στην... ευρωπαϊκή άμυνα! Ή που κράτη μέλη πρωτοστατούν σε παρεμβάσεις σε περιοχές όπως η Ανατολική Μεσόγειος και η ευρύτερη Μέση Ανατολή!

Μικρές ηγεσίες σε μια Ευρώπη του ...κλώτσου και του μπάτσου!

Β.Σκ.

