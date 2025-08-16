Η χειραψία Δένδια - Δούκα και οι σύντομες διακοπές του Δημάρχου

Τόσο θερμή που σχολιάστηκε και στη ΝΔ και στο ΠΑΣΟΚ από παρατηρητές που δεν απομακρύνονται από την οθόνη ούτε τέτοιες μέρες.

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας τίμησε στην Παναγία της Τήνου τη γιορτή της Μεγαλόχαρης. Εκεί ήταν και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με τον οποίο απαθανατίστηκαν σε μια χειραψία τόσο θερμή που σχολιάστηκε και στη ΝΔ και στο ΠΑΣΟΚ από παρατηρητές που δεν απομακρύνονται από την οθόνη ούτε τέτοιες μέρες.

Όπως είναι αναμενόμενο, σε καιρούς πονηρούς για την πολιτική ζωή, συνεργάτες τους, όταν ακούν τέτοια σχόλια σπεύδουν να σημειώσουν ότι δεν πρόκειται για συνάντηση, αλλά μόνο για χειραψία.

Ο Χάρης Δούκας, πάντως, θα κλείσει το κεφάλαιο διακοπές μετρώντας τις λιγότερες μέρες "απόδρασης" από (όλους ή τους περισσότερους) πολιτικούς αρχηγούς. Δυο μέρες στην Ανδρο, δύο μέρες στην Τήνο, δύο μέρες στη Σύρο. Τη Δευτέρα θα βρίσκεται στην Αθήνα.

Α.Σ.