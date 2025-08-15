Πότε αρχίζει το φθινόπωρο του ΠΑΣΟΚ

Πότε επιστρέφουν τα στελέχη από τις διακοπές τους...

Τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου, η Χαριλάου Τρικούπη θα σφύζει από ζωή. Η οδηγία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη είναι ότι θα πρέπει όλοι να έχουν γυρίσει από τις διακοπές τους.

Τα νέα έχουν φτάσει και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στους τομείς του κόμματος, με αποτέλεσμα να προγραμματίζουν οι περισσότεροι την επιστροφή τους γιατί, αν ζητήσει ο πρόεδρος κατ΄ ιδίαν συνάντηση ή σύσκεψη δια ζώσης, θα έρθουν σε δύσκολη θέση να δηλώσουν ότι μόνο εξ αποστάσεως μπορούν.

Οι πιο άτυχοι διέκοψαν ήδη για να πάνε στις πυρόπληκτες περιοχές και επομένως μόνο λίγες μέρες συνεχόμενα μπορούν να ξεκουραστούν. Και αυτό χωρίς το κινητό στο αθόρυβο, γιατί η προετοιμασία για τη ΔΕΘ επιβάλλει εγρήγορση.

Τα χει αυτά η πολιτική και αλληλεγγύη χρειάζονται μόνο οι άνθρωποι που δεν κάνουν διακοπές γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Α.Σ.