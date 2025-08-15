«Γκαζώνει» για την Πάτρα ο Δ. Κουτσούμπας

Θα απαντήσει (και) ο ίδιος στην κυβέρνηση για την επίθεσή της στον Δήμαρχο Κ. Πελετίδη.

Την επόμενη Τετάρτη, 20 Αυγούστου, ο Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα κάνει περιοδεία στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαϊας και θα καταλήξει στην Πάτρα.

Θα απαντήσει (και) ο ίδιος στην κυβέρνηση που κατηγόρησε τον Δήμαρχο Κ. Πελετίδη για τον τρόπο που διαχειρίστηκε από την πλευρά του την κρίση και θα ανταποδώσει τα πυρά με ορμή.

Για τον Περισσό, το μέτωπο που άνοιξε η κυβέρνηση με τον Δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης στη χώρα, τον οποίο υποστήριξαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αναδεικνύει ότι η πιο ουσιαστική αντιπαράθεση της ΝΔ είναι με το ΚΚΕ.

Α.Σ.