Διακοπές εργασίας για τους τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ

Διακοπές εργασίας για τους τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ
Τους έχει ζητηθεί να συμβάλουν στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ.

Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου περιμένουν στην Χαριλάου Τρικούπη κείμενα από όλους τους τομείς του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τους έχει ζητηθεί να συμβάλουν στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ. Ζητούμενο είναι η τεκμηρίωση και η κοστολόγηση της κάθε πρότασης, η μελέτη επιτυχημένων πρακτικών στο εξωτερικό, η καινοτομία και η ψηφιοποίηση.

Στις προτεραιότητες της Χαριλάου Τρικούπη είναι ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, η οργάνωση ενός νέου παραγωγικού προτύπου και η άμβλυνση των ανισοτήτων.

Α.Σ.

