Ο πιο πιστός βουλευτής στον Αντώνη Σαμαρά υπογράφει ως «βουλευτής Μεσσηνίας»!

Ο Μίλτος Χρυσομάλλης, βουλευτής της ΝΔ στη Μεσσηνία, θεωρείται ως το alter ego του Αντώνη Σαμαρά. Σε δήλωσή του στην -πολύ καλή- εφημερίδα του νομού αλλά και της ευρύτερης περιοχής «Ελευθερία» για ευχές για το Πάσχα ο Μίλτος Χρυσομάλλης υπογράφει ως «βουλευτής Μασσηνίας» -σκέτο, αποφεύγοντας να υπογράψει ως «βουλευτής της ΝΔ»!

Μόνο τυχαίο φυσικά δεν είναι το γεγονός.

Η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά βρίσκεται προ των πυλών και οι φίλοι του βουλευτές αρχίζουν να αποστασιοποιούνται από τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρώην πρωθυπουργός μάλιστα έχει διαμηνύσει πως δεν πρόκειται να πάρει βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία και δεν προτίθεται να αλλάξει τον αριθμό της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Άρα όποιος «γαλάζιος» βουλευτής θέλει να τον ακολουθήσει στο νέο του εγχείρημα είτε θα πρέπει να παραιτηθεί από την έδρα του είτε να το πράξει μετά την διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη των εκλογών. Κάτι που δεν ισχύει για ανεξάρτητους βουλευτές ή βουλευτές της αντιπολίτευσης δεξιά της ΝΔ που θα θελήσουν να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα Σαμαρά και οι οποίοι θα μπορούν να κρατήσουν την έδρα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης από τη Μεσσηνία ο Αντ. Σαμαράς πέρασε τις ημέρες του Πάσχα στην Πύλο και δεν εμφανίστηκε στην Καλαμάτα, όπως συνήθιζε όλα τα προηγούμενα Πάσχα-τουλάχιστον μια ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας εμφανιζόταν στην πόλη και συνήθως εκκλησιαζόταν στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πολιούχου της πόλης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εκτός του πρώην πρωθυπουργού εμφανίσεις δεν έκανε ούτε ο Μίλτος Χρυσομάλλης. Ούτε ο έτερος «σαμαρικός» βουλευτής Περικλής Μαντάς, εν αντιθέσει με τον «μητσοτακικό» βουλευτή Γιάννη Λαμπρόπουλο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το είπαμε και άλλοι φορά: Οι εξελίξεις δείχνουν να ξεκινούν!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΣΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ΟΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΛΩΣ ΩΣ «ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»