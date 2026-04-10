Να κλείσει πρώτα το Ταμείο Ανάκαμψης, να οριστεί από το Μαξίμου η ηγεσία του Αρείου Πάγου και «να κλείσει» η υπόθεση των υποκλοπών επιδιώκει το Μαξίμου- Ανασχηματισμός για να «καλμάρει» η Κοινοβουλευτική Ομάδα- Ο πρωθυπουργός οριστικοποιεί τις αποφάσεις του το Πάσχα- Αποκλειστικές πληροφορίες.

Κοινή είναι πλέον πεποίθηση -και στο Μέγαρο Μαξίμου- πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξαντλήσει την τετραετία. Ανεξαρτήτως δε ότι ο πρωθυπουργός μέσω και του εκπροσώπου του επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και πως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία η απόφαση δείχνει να έχει ληφθεί: Εκλογές το φθινόπωρο. Το Μαξίμου φλέρταρε πολύ με την ιδέα της πρόωρης κάλπης αρχές του καλοκαιριού, πλην όμως η εξέλιξη αυτή τελικά απορρίφθηκε για συγκεκριμένους λόγους στους οποίους από την πρώτη στιγμή έχει αναφερθεί λεπτομερώς το Dnews.

Πρώτον, θα πρέπει η κυβέρνηση να ορίσει την ηγεσία της δικαιοσύνης, η θητεία της οποίας λήγει στις 30 Ιουνίου. Με τόσα σκάνδαλα αλλά και πολλές άλλες υποθέσεις ανοιχτά ο Κ. Μητσοτάκης θεωρεί αδιανόητο ο νέος πρόεδρος και ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να μην οριστεί από την κυβέρνησή του και μάλιστα με «βουτιά» στην επετηρίδα ώστε η νέα ηγεσία να έχει χρόνο μπροστά της.

Τρίτον, «να ξεκαθαρίσει» (σσ να συγκαλυφθεί) το μείζον σκάνδαλο των υποκλοπών μέχρι το φθινόπωρο, με την κυβέρνηση και μερίδα της δικαιοσύνης «να εργάζεται» προς αυτήν την κατεύθυνση με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Τέταρτον, να υπάρξει η εξαγγελία ενός «πακέτου» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς οι πολίτες βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να μειώνεται συνεχώς και την ακρίβεια να αποτελεί το υπ. αριθμόν ένα πρόβλημά τους ιδίως μετά τον πόλεμο παρά τις συνεχείς θριαμβολογίες της κυβέρνησης για την αύξηση μισθών και τη συγκράτηση των τιμών.

Πέμπτο, όσο ο πόλεμος στον Περσικό διαρκεί ή βρίσκεται σε μια εύθραυστη εκεχειρία, η προσφυγή στις πρόωρες κάλπες θα αποτελούσε πραγματική τρέλα, ιδίως καθώς η χώρα συμμετέχει ουσιαστικά έστω και εμμέσως στην επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Έκτο, με κάλπες πριν ή στις αρχές καλοκαιριού δεν θα ξεκινούσε η Συνταγματική Αναθεώρηση, μια κορυφαία θεσμική διαδικασία που εργαλειοποιείται για μικροκομματικούς λόγος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ανασχηματισμός για να «καλμάρει» η Κοινοβουλευτική Ομάδα

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει τέλη της άνοιξης σε ανασχηματισμό, προκειμένου να «καλμάρει» την Κοινοβουλευτική Ομάδα, έστω και αν αυτό μοιάζει δύσκολο- τα «Παιχνίδια Εξουσίας» θα αναφερθούν σε αυτό σε προσεχές ρεπορτάζ. Ανασχηματισμό σε συνδυασμό με το Συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος τον προσεχή Μάιο. Λεπτομέρειες όμως προσεχώς.