Κλείνει τις εκκρεμότητες με το παρελθόν ο πρώην πρωθυπουργός και ετοιμάζεται για τις παρουσιάσεις του βιβλίου και το νέο κόμμα.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας τις πωλήσεις του βιβλίου του αλλά και το γεγονός ότι τα όσα αναφέρει σε αυτό και οι αντιδράσεις που προκαλούν μονοπωλούν καθημερινά την επικαιρότητα.

Ταυτόχρονα η ολομέτωπη επίθεση που δέχεται από αντιπάλους και παλαιούς «συντρόφους» του, αλλά και η εμφανής προσπάθεια ανασύστασης του πάλαι ποτέ «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου» με τη μετατροπή του σε «αντι-Τσίπρα» μέτωπο αποδεικνύει ασφαλώς ότι στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπάρχει μεγάλη ανησυχία από την επαναδραστηριοποίηση του πρώην πρωθυπουργού στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο.

Και φυσικά δεν ισχύουν οι διαρροές ότι στόχος του Τσίπρα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης στη μάχη για τη δεύτερη θέση πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Στόχος του πρώην προοδευτικού δεν μπορεί παρά να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβερνητική εξουσία. Το Μαξίμου διαρρέει πως «Τσίπρας και Ανδρουλάκης δίνουν τη μάχη για τη δεύτερη θέση» προκειμένου να ενισχύσει την παράσταση νίκης της ΝΔ αλλά και να δείξει πως ούτε ο Αλέξης Τσίπρας ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα είναι ο εν δυνάμει πρωθυπουργός και θα σφραγίσει τις εξελίξεις στην ευρύτερη παράταξή του. Και είναι σαφές πως όποιος αναδειχθεί τρίτο κόμμα θα έχει σημαντικά προβλήματα, ιδίως εάν είναι αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ.

Ο Αλ. Τσίπρας, πάντως, με το βιβλίο του «κλείνει τις εκκρεμότητες του παρελθόντος» όσον αφορά στελέχη και πολιτικές, αποκαλύπτει την αλήθεια του για την κρίσιμη περίοδο 2010-19 και ετοιμάζεται για την παρουσίαση του βιβλίου του στις 3 Δεκεμβρίου στο θέατρο «Παλλάς» στο κέντρο της Αθήνας, όπου βεβαίως θα είναι το πρόσωπο της βραδιάς. Εκεί θα δώσει τις απαντήσεις του σε όσα του καταμαρτυρούν οι πολιτικοί του αντίπαλοι και παλαιοί σύντροφοί του. Οι παρουσιάσεις μετά τα Χριστούγεννα στις μεγάλες πόλεις της χώρας θα αποτελούν το προοίμιο του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού...