Ξεκινάει η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού- «Να τελειώσουμε με τον Τσίπρα» η στρατηγική του Μαξίμου- Σε αμηχανία το ΠΑΣΟΚ- Φουλ επίθεση από τα στελέχη της κεντροαριστεράς που αναφέρει αρνητικά στο βιβλίο του ο συγγραφέας.

Το βιβλίο Τσίπρα που βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας στις προθήκες των βιβλιοπωλείων αναμένεται να βάλει «φωτιά στα τόπια» σηματοδοτώντας την απαρχή της αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού.

Οι αντιδράσεις θα είναι σημαντικές τόσο από το Μαξίμου και τα τμήματα του «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου» που έχει απομείνει, όπως «ακροκεντρώοι» δημοσιογράφοι, η «Ομάδα Αλήθειας» κοκ, όσο και από το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη εκείνα του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ που ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει αρνητικά στο βιβλίο του.

Η στρατηγική του Μαξίμου αν κρίνουμε από τις προωθήσεις που γινόταν την Κυριακή είναι «να τελειώνουμε με τον Αλέξη». Μπορεί οι αρχικές σκέψεις να ήταν να εμφανιστεί ο πρώην πρωθυπουργός ως ο «μπαμπούλας» που θα χρησιμοποιηθεί για τη συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας με «επιχειρήματα» της «αντι-ΣΥΡΙΖΑ περιόδου», αλλά όλοι κατανοούν πως αν ο Τσίπρας αναδειχθεί ο εναλλακτικός πολιτικός πόλος διακυβέρνησης οι εξελίξεις σαφώς και θα επιταχυνθούν. Γι΄ αυτό και οι επιθέσεις που ξεκίνησαν από χθες στηρίζονται στην απαξίωση και την κατασυκοφάντησή του, σε μια προσπάθεια «δικαίωσης» των πολιτικών ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και της μεταξύ τους συνεργασίας.

Το ΠΑΣΟΚ, επίσης, θα κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση, με τον εκπρόσωπό του Κώστα Τσουκαλά να δηλώνει την Κυριακή πως «το ζήτημα είναι να δούμε πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν θα γίνει με ένα κόμμα Τσίπρα, είναι δεδομένο». Να θυμίσουμε δε πως τις περασμένες ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε κηρύξει «διμέτωπο» ταυτίζοντας ουσιαστικά τον Τσίπρα με τον Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θεωρεί τον πρώην πρωθυπουργό ως τον βασικό του αντίπαλο για τη θέση του επικεφαλής του εναλλακτικού πόλου και άρα του εν δυνάμει πρωθυπουργού, δείχνοντας πως η αντιπαράθεση μαζί του θα είναι σφοδρή.

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να εξαπολύσουν πολλά στελέχη από το χώρο του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι αρχηγοί κομμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου, Γιάνης Βαρουφάκης και Στέφανος Κασσελάκης, αλλά πρόσωπα που επικρίνει βαθύτατα, όπως πχ ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Πάνος Σκουρλέτης, ο Πάνος Λαφαζάνης και άλλοι. Το δε ΚΚΕ θα συνεχίσει να ασκεί την κριτική που έως τώρα ασκούσε στον Αλέξη Τσίπρα αλλά με μεγαλύτερη σφοδρότητα.

Η σφοδρή διαπάλη για το βιβλίο Τσίπρα δεν οφείλεται βεβαίως μόνο στο τι θα γράψει η ιστορία για τη διακυβέρνησή του, αλλά για το κόμμα που αναμένεται να ιδρύσει και που θα συμβάλλει τα μέγιστα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Εκ των πραγμάτων ξεκινάει η αναδιάταξη των κομμάτων, ιδίως εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για το κόμμα Σαμαρά αλλά και για τυχόν κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού.