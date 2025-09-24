Ο ίδιος θα παραμείνει βουλευτής- Γιατί δεν παίρνει άλλον έως την προκήρυξη των εκλογών- Τι πιστεύει για όσους ζητούν από τον Μητσοτάκη να κάνει «άνοιγμα»!

Το Dnews (ΕΔΩ) είχε αποκαλύψει πως ο κύβος ερρίφθη και ο Αντώνης Σαμαράς ιδρύει νέο κόμμα.

Ο ίδιος μάλιστα δεν πρόκειται να παραιτηθεί από βουλευτής (και ποιος θα μπορούσε άραγε να του ζητήσει να παραδώσει την έδρα όταν ο Κ. Μητσοτάκης τον έχει διαγράψει από τη ΝΔ), αλλά στο νέο κόμμα, εφόσον αυτό γίνει, δεν θα ενταχθεί κανένας βουλευτής. Όσοι θελήσουν να ενταχθούν στο νέο κόμμα και να είναι υποψήφιοι βουλευτές με αυτό είτε θα πρέπει είτε να παραιτηθούν από το βουλευτικό τους αξίωμα, είτε να αναμένουν την λήξη της κοινοβουλευτικής τους θητείας με την προκήρυξη των εκλογών, ζητώντας τότε να ενταχθούν στο νέο κόμμα και να είναι υποψήφιοί του.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Αντ. Σαμαράς φέρεται αποφασισμένος να προχωρήσει με πολλά άφθαρτα πρόσωπα, κάποια εκ των οποίων υπάρχουν ήδη καθώς έχουν βολιδοσκοπηθεί από στενούς του συνεργάτες, ενώ τονίζει πως δεν πρόκειται ο ίδιος να ρίξει την κυβέρνηση.

Ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να παρακολουθεί με ενδιαφέρον τους πολλούς βουλευτές της ΝΔ που βγαίνουν δημοσίως και ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει "ανοίγματα" προς τον Κ. Μητσοτάκη ώστε να επιστρέψει ο Αντ. Σαμαράς στη ΝΔ. Φέρεται μάλιστα να εκτιμά πως οι περισσότεροι εξ αυτών το πράττουν μόνο και μόνο και για να αυξήσουν τις πιθανότητες επανεκλογής τους, καθώς πιστεύουν ότι με την επιστροφή Σαμαρά θα αυξηθούν τα ποσοστά της ΝΔ.

«Άλλωστε δεν έδειξαν να λυπούνται όταν ο Μητσοτάκης τον διέγραψε, ούτε εξέφρασαν έστω και εμμέσως τυχόν στενοχώρια τους για την απόφαση αυτή», αναφέρουν χαρακτηριστικά συνεργάτες του. Επιπλέον παρατηρεί ότι οι περισσότεροι εξ αυτών υπερψήφισαν το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, γεγονός που για τον ίδιο αποτελεί ...αιτία πολέμου!

Το ερώτημα είναι γιατί ο ίδιος δεν περιμένει πλέον μήπως και η ΝΔ αλλάξει αρχηγό "εν πλω", ώστε να επιστρέψει σε αυτή.

«Η Νέα Δημοκρατία έχει πλέον πάθει ανήκεστη βλάβη» φέρεται να έχει εξομολογηθεί σε συνεργάτες του. Προφανώς η αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ κατά τον πρώην πρωθυπουργό δεν έχει να προσφέρει και πολλά πράγματα...