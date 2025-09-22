Το ιστορικό που οδηγεί σε δυσκολίες την αντιπολίτευση και δίνει οξυγόνο στο Μαξίμου...

-Ο ΣΥΡΙΖΑ διασπάστηκε επί Κασσελάκη με την αποχώρηση βουλευτών και στελεχών και δημιουργήθηκε η Νέα Αριστερά, ενώ εν συνεχεία εκδιώχθηκε ο Κασσελάκης που ίδρυσε το Κίνημα Δημοκρατίας με βουλευτές και στελέχη από την Κουμουνδούρου. Αποτέλεσμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που του έδωσε ο λαός και λόγω των διασπάσεων αυτών τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης έλαβε το ΠΑΣΟΚ!

-Όταν εκδιώχθηκε ο Κασσελάκης όσοι έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω ...Κασσελάκη, αρνήθηκαν να επιστρέψουν, καθιερώνοντας το ΠΑΣΟΚ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης! Υπενθυμίζεται ότι ο λόγος που υποστήριζαν ότι έφυγαν είναι ότι στην ηγεσία βρίσκεται ο Κασσελάκης.

-Τώρα Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης συζητούν -με ειλικρίνεια είναι αλήθεια- για τη δημιουργία των συνθηκών (μέσω και ενός Φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών κομμάτων) για τις δυνατότητες κοινής καθόδου στις εκλογές. Η προσπάθεια για εκλογική συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και μικρότερων δυνάμεων δείχνει να αποτελεί αμυντική κίνηση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα που στις δημοσκοπήσεις διαθέτει τριπλάσια αποδοχή από τα δυο κόμματα. Και το ερώτημα είναι βεβαίως γιατί να διαμορφώνεται μια αμυντική συνεργασία και όχι μια πρόσκληση προς τον πρώην πρωθυπουργό για ένα πραγματικά νέο και μεγάλο κόμμα.

-Την ίδια στιγμή, ωστόσο, που επιδιώκουν κοινή εκλογική κάθοδο οι ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς δεν δημιουργούν κοινή κοινοβουλευτική ομάδα ώστε να καταλάβουν και πάλι τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς γιατί δεν θα ακολουθήσουν όλοι οι βουλευτές-δυο από το ένα κόμμα και δυο από το άλλο θεωρείται βέβαιον ότι δεν θα ακολουθήσουν, μια δε βουλευτής πιθανόν να έχει ήδη συμφωνήσει στο παρασκήνιο με το ΠΑΣΟΚ! Όμως αν δεν μπορούν να δημιουργήσουν κοινή κοινοβουλευτική ομάδα με πόση πειστικότητα θα δημιουργήσουν σχήμα για κοινή κάθοδο στις εκλογές;

-Το ΠΑΣΟΚ, αντιθέτως, έχει αναδειχθεί αυτή τη στιγμή στο κόμμα που αποτελεί δημοσκοπικά και όχι μόνο τον κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος του είναι η νίκη στις εκλογές ακόμα και με μια ψήφο διαφορά, όπως επανειλημμένως έχει διακηρύξει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η ηγεσία της Χαριλάου, μάλιστα, διαβεβαιώνει πως η διαφορά των 12 και επιπλέον μονάδων που προηγείται η ΝΔ του ΠΑΣΟΚ μπορεί να καλυφθεί μόλις γίνει γνωστό το πρόγραμμα που ο πρόεδρος του κόμματος εξήγγειλε στη Θεσσαλονίκη. Τι θα συμβεί όμως αν αυτή η διαφορά παραμείνει στην τελική ευθεία προς τις εκλογές; Τι θα απαντάει το ΠΑΣΟΚ στις ερωτήσεις που θα γίνονται στην τελική ευθεία προς τις εκλογές πώς θα γίνει πρώτο κόμμα με τόση διαφορά; Και αν δεν έχει απάντηση, πώς θα πολώσει τους ψηφοφόρους;

Με άλλα λόγια ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά αποτελούν «χορηγοί» του Νίκου Ανδρουλάκη και όλοι μαζί (και ο Νίκος Ανδρουλάκης) του Κυριάκο Μητσοτάκη. Μοιάζουν περισσότερο ως να θέλουν να κρατήσουν τις ηγεσίες στα κόμματά τους, χωρίς πραγματικά να θέλουν να ανατρέψουν τον Μητσοτάκη!

ΥΓ: Όλα αυτά ισχύουν όσο δεν γίνουν κόμματα από Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και την Μαρία Καρυστιανού. Εφόσον γίνουν και τα τρία ή κάποια εξ αυτών το πολιτικό τοπίο θα διαμορφωθεί εξ αρχής.

