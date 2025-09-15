Όταν η πραγματικότητα είναι πεισματάρα και διαψεύδει ακροδεξιές ρητορείες από παλληκάρια του ...γλυκού νερού!

Ένα και πάνω μήνα τώρα η κεντρική κυβέρνηση και ιδίως ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης θριαμβολογούσαν ότι ο νέος τους νόμος θα σταματούσε την παράνομη μετανάστευση!

Μαθαίναμε πως οι «λαθρομετανάστες» και οι διακινητές εκεί στη Λιβύη, στη ...Συρία αλλά και την Τουρκία έχουν μάθει για το νέο σκληρό νόμο Πλεύρη και δεν έρχονται πλέον στη χώρα μας!

Έτερος υπουργός, περισσότερο υποψιασμένος, διακήρυττε πως η μετανάστευση στη χώρα μας σταμάτησε επειδή η κυβέρνηση έχει κάνει συμφωνίες με τη Λιβύη, οι οποίες αυτή τη φορά ...τηρούνται!

Η κυβέρνηση όχι απλώς αρνείται να δει κατάματα το μεταναστευτικό στο σύνολό του ως πρόβλημα και ως πρόσκληση, αλλά και το χρησιμοποιεί με μια ακροδεξιά ρητορική για να σταματήσει τις διαρροές της προς τον Βελόπουλο και τη Λατινοπούλου.

Για να καταλάβουμε από πού ξεκίνησε και πού κατέληξε σε έξι χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο μεταναστευτικό: Ξεκίνησε στέλνοντας τα ΜΑΤ για να δέρνουν τους κατοίκους της Χίου και άλλων νησιών γιατί δεν άντεχαν τους μετανάστες και καταλήγει στο να είναι ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου (συγγνώμη κ. Μουντζούρη μου) κάτι σαν ...αριστερός μπροστά στον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής! Εκείνο που ποτέ δεν υπήρξε είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το μεταναστευτικό με βάση τις ανάγκες και τις αντοχές της χώρας.

Εκεί, λοιπόν, που χάρη στο «νόμο Πλεύρη» οι μετανάστες «έπαψαν να επιλέγουν τη χώρα μας ως μέσο προορισμού καθώς έμαθαν τι τους περιμένει» μέσα σε μια μέρα πάνω από 800 μετανάστες πλημμύρησαν την Κρήτη και τη Γαύδο! Η δε κυβέρνηση πραγματοποιεί αλλεπάλληλες συσκέψεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η πραγματικότητα βλέπετε είναι πεισματάρα και διαψεύδει ακροδεξιές ρητορείες από παλληκάρια του ...γλυκού νερού!