Επιχείρηση «ηθικής εξόντωσης» του Γιώργου Γεραπετρίτη

Από τα δεξιά αλλά και από το εσωτερικό της ΝΔ τα περί «μειοδότη» και «προδοτικής πολιτικής» - Το Μαξίμου τον αφήνει βορά στην ακροδεξιά.

Δεν χωρά καμιά αμφιβολία πως η εξωτερική πολιτική της χώρας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και σωστά της ασκείται κριτική σε πολλά θέματα.

Στόχος του κειμένου αυτού δεν είναι να θίξει τα προβλήματα αυτά -άλλωστε το Dnews τα αναδεικνύει καθημερινά.

Στόχος είναι να αναδείξει την επιχείρηση «ηθικής εξόντωσης» του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, επιχείρηση που προέρχεται τόσο από τα δεξιά, όσο και από το εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.

Από τα ακροδεξιά είναι ...φυσιολογικό, είναι ίδιον του χώρου. Όποιος δεν είναι «υπερπατριώτης» (ένα από τα υπερκερδέστερα πολιτικά και οικονομικά επαγγέλματα μεταπολεμικά) είναι ...προδότης!

Από τη Νέα Δημοκρατία όμως; Και δεν εννοούμε αυτούς που του κάνουν κριτική, καλά κάνουν. Εννοούμε αυτούς που αν δεν υιοθετούν ευθέως τους χαρακτηρισμούς «προδότης» και «μειοδότης», τουλάχιστον τους υποδαυλίζουν!

Η Νέα Δημοκρατία, άλλωστε, έχει ιστορία σε αυτό: «Προδότης» και «αμερικανός» ήταν ο Ανδρέας, ο Γιώργος, ο Σημίτης, ο Τσίπρας. Πάρτε ως τελευταίο παράδειγμα τη Συμφωνία των Πρεσπών!

Αντιπαράθεση, λοιπόν, για την εξωτερική πολιτική ναι. Σκληρή κριτική, ναι. Συμπτώσεις ναι όπου μπορεί να υπάρχουν.

Αλλά όχι επιχειρήσεις «ηθικής εξόντωσης» προσώπων.

ΥΓ: Η αλήθεια είναι πως και το Μαξίμου τελευταία -για να το πούμε κομψά- δεν φαίνεται να προστατεύει απολύτως τον υπουργό Εξωτερικών.