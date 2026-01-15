Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, κ. Γεώργιος Μαυρωτάς, θα αναλύσει τις προκλήσεις ακεραιότητας και διακυβέρνησης στον 21ο αιώνα σε μια ανοιχτή διαδικτυακή ομιλία.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος MA Sport Management που προσφέρει σε συνεργασία με το διακεκριμένο βρετανικό πανεπιστήμιο Solent University, διοργανώνει διαδικτυακή ομιλία με καλεσμένο τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και Πρόεδρο της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), κ. Γεώργιο Μαυρωτά. Η εκδήλωση, με τίτλο «Εθνική Αθλητική Πολιτική με έμφαση στον δίκαιο, τίμιο και ασφαλή αθλητισμό, όπως ορίζεται από το Kazan Action Plan», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, ώρες 18:00 – 19:00, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Σε μια εποχή που ο χώρος του αθλητισμού καλείται να διαχειριστεί σύνθετες προκλήσεις, η ανάγκη για διαφάνεια, ηθική δέσμευση και σύγχρονες στρατηγικές είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Μαυρωτάς θα αναλύσει τη στρατηγική κατεύθυνση της ελληνικής αθλητικής πολιτικής για τον 21ο αιώνα. Θα εστιάσει στις βασικές αρχές ακεραιότητας και θα εξηγήσει πώς αυτές εναρμονίζονται με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές του Kazan Action Plan — του διεθνούς πλαισίου δράσης που στοχεύει στην καταπολέμηση του ντόπινγκ, της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης.

Σε ποιους απευθύνεται: Το webinar αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία επιμόρφωσης και απευθύνεται σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, επαγγελματίες του αθλητισμού, στελέχη διοίκησης, προπονητές, εκπαιδευτικούς, καθώς και φοιτητές που επιθυμούν να εμβαθύνουν σε ζητήματα ηθικής διακυβέρνησης και ασφάλειας στον αθλητισμό.

Σχετικά με τον ομιλητή: Ο κ. Γεώργιος Μαυρωτάς είναι Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και Πρόεδρος της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), με μακρά εμπειρία στη διακυβέρνηση και την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού. Έχει διακριθεί για τη δέσμευσή του σε έναν τίμιο, ασφαλή και δίκαιο αθλητισμό, ενώ έχει ενεργό ρόλο στην προώθηση της ηθικής, της διαφάνειας και των διεθνών κατευθυντήριων γραμμών, όπως ορίζονται από το Kazan Action Plan. Μέσα από την πολυετή του δράση, συμβάλλει στη στρατηγική αναβάθμιση του αθλητικού οικοσυστήματος, συνδέοντας την πολιτική, την ακαδημαϊκή γνώση και την πρακτική εμπειρία στον χώρο του αθλητισμού.

Πληροφορίες Συμμετοχής: Η παρακολούθηση της ομιλίας είναι δωρεάν και απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν εδώ.