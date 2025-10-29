Η πολύτιμη συνδρομή της σχολικής νοσηλεύτριας έσωσε το 4χρονο που κινδύνευσε σοβαρά.

Ένα 4χρονο παιδί γλίτωσε τα χειρότερα κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής σε ιππικό όμιλο στον Βόλο, χάρη στην άμεση επέμβαση της σχολικής νοσηλεύτριας.

Το παιδί παρουσίασε ξαφνικά συμπτώματα αλλεργικού σοκ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους εκπαιδευτικούς και τους συνοδούς σύμφωνα με το thenewspaper.gr. Η σχολική νοσηλεύτρια, με ψύχραιμη και γρήγορη αντίδραση, παρείχε τις πρώτες βοήθειες και σταθεροποίησε την κατάστασή του μέχρι την άφιξη βοήθειας.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο και δίκυκλο ταχείας ανταπόκρισης, μεταφέροντας το παιδί στο Νοσοκομείο Βόλου για προληπτικούς ελέγχους. Λίγες ώρες αργότερα, το παιδί πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του, πλήρως καλά, μαζί με τους γονείς του. Η ψύχραιμη παρέμβαση της νοσηλεύτριας και η ταχύτητα του ΕΚΑΒ απέδειξαν τη σημασία της άμεσης αντιμετώπισης σε περιστατικά αλλεργικού σοκ.