Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες των υποψηφίων ΕΠΑΛ για τις Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2025 ανακοινώθηκαν και είναι πλέον διαθέσιμες στο https://results.it.minedu.gov.gr.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2025 θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ανά Τομέα πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Να σημειωθεί ότι καταστάσεις για ανάρτηση στα Λύκεια, που θα αποσταλούν σε όσα ΕΠΑΛ της χώρας είχαν αντίστοιχους υποψηφίους, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2025: Πότε και πώς η υποβολή Μηχανογραφικού

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όλων των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ έτους 2025 αρχίζουν από την Τρίτη 7-10-2025 και λήγουν την Παρασκευή 10-10-2025. Όλοι οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ έτους 2025 που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Αν κάποιος υποψήφιος είχε αποκτήσει προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) τον Ιούλιο, μπορεί τώρα να τον χρησιμοποιήσει, αλλιώς θα απευθυνθεί στο Λύκειό του. Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή του ΜΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko-secondexams.it.minedu.gov.gr. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστική ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικό Δελτίου.