1. Χωρίς αμφιβολία από τότε που ο Αλέξης Χαρίτσης ανέλαβε - εκτός προγράμματος και επετηρίδας - την Προεδρία της Νέας Αριστεράς , αφοσιώθηκε πλήρως και με επάρκεια στην εκπροσώπηση του κόμματος. Όλοι, ανεξαρτήτως άποψης τον ευχαριστούμε για αυτό.

2. Ο κύριος προσανατολισμός του Α. Χαρίτση και της ηγετικής ομάδας που τον περιέβαλε ήταν κατά την γνώμη μου σωστός και για αυτό είχαν μέχρι το πρόσφατο συνέδριο ευρύτερη στήριξη. Ήταν, επίσης, συνεπής τόσο με την Ιδρυτική Διακήρυξη της Νέας Αριστεράς όσο και με τις αποφάσεις του Ιδρυτικού της Συνεδρίου πριν ενάμιση περίπου χρόνο.

3. Ταυτοχρόνως, ήταν γνωστό ότι επι ενάμιση χρόνο το κόμμα πορευόταν διχασμένο ως προς το σταυρικό θέμα των συμμαχιών και του στρατηγικού του προσανατολισμού. Ο Πρόεδρος και η συντριπτική πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ήταν στην γραμμή των ευρύτερων συμμαχιών, ο Γραμματέας, η Κεντρική Επιτροπή και το ΠΓ στην γραμμή της συγκρότησης της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Η σουρεαλιστική αυτή κατάσταση, παρατεινόμενη ακινητοποιούσε το κόμμα που εκ των πραγμάτων πάταγε σε δυο βάρκες, ανίκανο να επιλέξει κατεύθυνση.

4. Η δυναμική εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα επιτάχυνε εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς και Κεντροαριστεράς. Επιτακτική κατέστη πλέον η ανάγκη καθαρών λύσεων από όσους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποβλέπουν στην ενότητα της προοδευτικής παράταξης με την ηγεσία του Τσίπρα.

5. Εν όψει όλων αυτών των παραλυτικών εκκρεμοτήτων η Νέα Αριστερά προχώρησε στο Προγραμματικό της Συνέδριο της στις 22 Ιανουαρίου του 2026. Η πολιτική απόφαση του Συνεδρίου - με την απρόθυμη σε σχέση με την υπόλοιπη ηγετική ομάδα ψήφο Χαρίτση- ήταν η επικρότηση της πολιτικής της Ομπρέλας, τάση υπό τον Γ. Σακελλαρίδη, Ευ. Τσακαλώτο, Π. Σκουρλέτη και άλλους. Ο προσανατολισμός στην Ριζοσπαστική Αριστερά και η φωτογραφική αποδοκιμασία Τσίπρα ήταν η ουσία της συνεδριακής απόφασης .

6. Προφανώς διαφωνώ πλήρως με αυτόν τον προσανατολισμό. Γι’ αυτό, εξάλλου, με 10 συντρόφους/φισσες της Κεντρικής Επιτροπής αρνηθήκαμε να υπερψηφίσουμε την απόφαση και αποχωρήσαμε από το κόμμα.

7. 60 ημέρες μετά την υπερψήφιση μιας απόφασης Συνεδρίου δεν μπορώ να βρω στοιχεία που να δικαιολογούν αλλαγή στάσης από αυτούς που την υπερψήφισαν, όσο και να διαφωνώ πολιτικά με την Ομπρέλα. Η πολιτική σοβαρότητα επιβάλλει να μην ψηφίζεις κάτι που δεν το πιστεύεις και δεν πρόκειται να το εφαρμόσεις.

8. Η παραίτηση του Α. Χαρίτση από την Προεδρία θα έχει κάποιο νόημα αν συνοδεύεται από την αποχώρηση του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, μαζί με όσους/ες τώρα αντελήφθησαν ότι είναι ασύμβατες και αποκλίνουσες οι δυο στρατηγικές.

9 Σε αντίθετη περίπτωση, η παραλυτική κατάσταση της συνύπαρξης δυο διαμετρικά αντίθετων στρατηγικών, με τους ίδιους μάλιστα πρωταγωνιστές με αντεστραμμένους απλώς τους ρόλους θα συνεχιστεί θέτοντας παράλληλα σε ομηρία όσους πίστευαν αυτό που ψήφισαν στο Συνέδριο.

10 Σε κάθε περίπτωση ο κόσμος της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς δύσκολα θα παρακολουθήσει ένα θολό σχήμα , πόσο μάλλον σε μια χρονική περίοδο που οι εκλογές φαίνεται να πλησιάζουν. Με την εμφάνιση του σχήματος με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα υπάρχει περιθώριο για άλλους τακτικισμούς για όσους διστάζουν για διάφορους λόγους να κάνουν το βήμα ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουν την διαπραγματευτική τους θέση.