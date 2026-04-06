Άνοδο κατέγραφε στο άνοιγμα των συναλλαγών της Δευτέρας ο δείκτης S&P 500 στην Wall Street, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από μια πιθανή εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ παράλληλα οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά την πρόσφατη έντονη μεταβλητότητα.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,3%, ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,4%, ενώ ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε περίπου 96 μονάδες, δηλαδή 0,2%.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, οι ΗΠΑ, το Ιράν και ομάδα περιφερειακών διαμεσολαβητών συζητούν τους όρους μιας πιθανής εκεχειρίας διάρκειας 45 ημερών, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, οι πιθανότητες να επιτευχθεί έστω και μια μερική συμφωνία πριν από την προθεσμία της Τρίτης παραμένουν περιορισμένες. Η πρόταση για εκεχειρία 45 ημερών αποτελεί ένα από τα πολλά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, το Reuters μετέδωσε ότι ΗΠΑ και Ιράν έχουν λάβει σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το οποίο, εφόσον εγκριθεί, θα οδηγήσει σε άμεση κατάπαυση πυρός και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το πλαίσιο αυτό φέρεται να καταρτίστηκε από το Πακιστάν, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μαζί με στρατιωτικούς αξιωματούχους στη 1 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, γεγονός που οι αγορές παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ενδεχόμενες ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της σύγκρουσης.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Oppenheimer Asset Management, John Stoltzfus, η σύγκρουση με το Ιράν βρίσκεται πλέον στην έκτη εβδομάδα και η αβεβαιότητα σχετικά με το πόσος χρόνος θα χρειαστεί για μια αποτελεσματική λύση θα συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά το επενδυτικό κλίμα. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος διατηρεί θετική στάση για την πορεία των αγορών και της αμερικανικής οικονομίας μέσα στο έτος, τονίζοντας ότι η «ανθεκτικότητα» παραμένει ο βασικός παράγοντας που επιτρέπει στις αγορές να συνεχίζουν ανοδικά παρά τις ανησυχίες.

Η Wall Street προέρχεται από μια ιδιαίτερα θετική εβδομάδα, με τον S&P 500 να σημειώνει άνοδο 3,4%, τερματίζοντας ένα σερί πέντε εβδομάδων απωλειών και καταγράφοντας την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση από τα τέλη Νοεμβρίου. Ο Dow Jones και ο Nasdaq κατέγραψαν επίσης σημαντικά κέρδη, με άνοδο 3% και 4,4% αντίστοιχα, βάζοντας τέλος και στα δικά τους πτωτικά σερί πέντε εβδομάδων.

Παρά τα κέρδη, η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να αξιολογήσουν τις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν και να εκτιμήσουν πότε θα μπορούσε να υπάρξει αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν ιρανικές μονάδες παραγωγής ενέργειας και γέφυρες εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν έως την Τρίτη, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική έντασης.

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν έντονα ανοδικά και πτωτικά στην αρχή της εβδομάδας, με το αμερικανικό West Texas Intermediate για τον Μάιο να υποχωρεί περίπου 0,7% αλλά να παραμένει πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ υποχώρησε κατά 0,3%, παραμένοντας πάνω από τα 108 δολάρια.