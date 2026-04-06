Η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της Ελλάδος ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, καθώς και την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Τη διανομή καθαρού μερίσματος ύψους 0,6384 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η 93η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026. Στη συνέλευση συμμετείχαν μέτοχοι και αντιπρόσωποι που εκπροσωπούσαν 8.416.768 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 42,37% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, καθώς και την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Παράλληλα, εγκρίθηκε η διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2025, τα οποία ανήλθαν συνολικά σε 257,74 εκατ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, 13,35 εκατ. ευρώ θα διανεμηθούν ως μέρισμα στους μετόχους, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 0,6720 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα διαμορφώνεται σε 0,6384 ευρώ ανά μετοχή. Το υπόλοιπο ποσό των 244,39 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 23η Απριλίου 2026, ενώ ως ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) η 24η Απριλίου 2026. Από την ημερομηνία αποκοπής και μετά, οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα.