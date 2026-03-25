Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη να ενεργήσει άμεσα εάν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας απειλήσουν να εκτοξεύσουν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%, ξεκαθάρισε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας αλλά και προσεκτικών κινήσεων στη νομισματική πολιτική.

Όπως τόνισε, η κατάσταση δεν είναι ίδια με το 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία οδήγησε σε διψήφια αύξηση του πληθωρισμού, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση. Η ίδια σημείωσε ότι η Τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε αποφάσεις χωρίς επαρκή στοιχεία για την επίδραση των τιμών ενέργειας στον πληθωρισμό, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να παραμείνει αδρανής. Όπως επανέλαβε, ο βασικός στόχος παραμένει η επιστροφή του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα.

Οι δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ έγιναν σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς ανησυχίας, καθώς η άνοδος στις τιμές ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, ο επικεφαλής της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, καθώς και άλλοι κεντρικοί τραπεζίτες, έχουν ήδη ταχθεί υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων από τον Απρίλιο.

Η Κριστίν Λαγκάρντ παρουσίασε τρία πιθανά σενάρια για την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Στο πρώτο σενάριο, εάν ο πληθωρισμός αποκλίνει ελαφρώς και προσωρινά από τον στόχο του 2%, τότε δεν θα χρειαστεί αλλαγή στη νομισματική πολιτική, καθώς μια απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την οικονομία σε βάθος χρόνου.

Στο δεύτερο σενάριο, εάν ο πληθωρισμός υπερβεί αισθητά τον στόχο αλλά για περιορισμένο χρονικό διάστημα, τότε η ΕΚΤ θα μπορούσε να προχωρήσει σε περιορισμένες παρεμβάσεις και προσαρμογές στη νομισματική πολιτική.

Στο τρίτο και πιο αρνητικό σενάριο, εάν ο πληθωρισμός ξεφύγει σημαντικά από τον στόχο και παραμείνει υψηλός για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε η ΕΚΤ θα αντιδράσει αποφασιστικά, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης της οικονομίας.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,6% φέτος, ενώ σε ένα ακραίο σενάριο, στο οποίο θα συνεχιστούν οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και το 6,3%.